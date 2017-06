Malicorne Le moulin abrite la boutique des artisans et artistes

0

A Malicorne, le moulin qui a accueilli durant plusieurs années l’office de tourisme abrite dorénavant la boutique des artisans et artistes de Malicorne et d’ailleurs.

Constitués en association depuis plus de trois ans et demi, les artisans et artistes de Malicorne-sur-Sarthe ont bien l’intention de faire connaître au grand public leurs savoir-faire et de faire rayonner Malicorne.

Le moulin, mis à disposition par la communauté de communes et géré par l’association, comptabilise déjà la venue de 1 200 visiteurs.

Une dizaine d’artisans d’art et d’artistes y présentent leurs pièces et œuvres.

Boutique ouverte tous les jours du lundi au samedi jusque fin septembre de 14 à 18 heures, dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.

Ce dimanche 11 juin : démonstration de peinture sur porcelaine avec Laurence Mazerat et réalisation de tableaux avec Ray Toombs.

Contact : 07-71-18-07-66. 4ademalicorne@gmail.com

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » de ce dimanche 11 juin. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.