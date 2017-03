Malicorne La supérette de proximité sera opérationnelle avant l'été

0

Les travaux pour l’installation de la supérette Cocci Market à Malicorne dans les anciens locaux de la gare de marchandises sont bien lancés.

« Nous sommes dans les temps et le transfert du magasin va se faire juste avant l’été », ont fait savoir l’architecte Patrick Corvaisier et le propriétaire, Franck Gauthier.

L’aspect extérieur du bâtiment, qui fait partie du paysage malicornais, sera conservé et un agrandissement est mis en place à l’arrière « avec ossature bois » pour garder la même surface commerciale qu’actuellement.

À l’intérieur l’architecture est sauvegardée également, « pour garder l’esprit et le charme » avec sa hauteur de plafond et ses poutres et « sans toucher à la façade ».

Un parking de 50 places va en outre être installé. « Le stationnement étant notre point noir ici, rue Victor-Hugo ».

