Maître Jacques, le bâtisseur de cathédrale

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Maître Jacques, bâtisseur de cathédrales fait passer l'examen d'entrée à la CCC (Confrérie des Constructeurs de Cathédrales) à 3 élèves. Durant cette déambulation le public devient jury, au gré des questions et des énigmes posées, il apprendra davantage sur l'histoire de la Cité Plantagenêt. 1 h 30.

Samedi 22, samedi 29 juillet, samedi 5 août, 21h, Place du Cardinal-Grente, Le Mans. Gratuit. Contact : 02 43 47 36 52, www.lemans.fr