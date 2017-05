Magazine Cinquante recettes inédites à la mode de chez nous

0

Producteurs proches, recettes créatives avec des produits de nos terroirs, cuisiniers étoilés ou même amateurs ancrés dans les Pays de la Loire, se donnent rendez-vous dans un magazine inédit : Loire en cuisine.

Edité par Le Maine Libre et Ouest France, il pointe de bonnes adresses gourmandes à travers la région et réunit 50 recettes inédites et accessibles.

Côté Sarthe, la rédaction est allée à la rencontre du roi du chausson aux pommes à Saint-Calais. A lire aussi, le reportage consacré à deux jeunes frères maraîchers bio en Mayenne, l’interview du nouveau chef étoilé de l’Abbaye de Fontevraud (49), la saga étonnante de la maison Giffard de sirops et liqueurs, une promenade gourmande en Pays nantais…



Loire en cuisine. 88 pages. 5,90 € en kiosque ou en vente sur la boutique en ligne.