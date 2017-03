Luceau Traitements : un arboriculteur sarthois devant la justice

0

L'épandage des traitements était au cœur des débats ce vendredi au tribunal du Mans, où un arboriculteur de Luceau était jugé pour utilisation inappropriée de produits phytosanitaires. L'affaire a été placée en délibéré et le jugement sera rendu le 7 avril prochain.

Celui qui a porté plainte habite au cœur des vergers de pommiers. Mais, pour cet infirmier de profession, ce beau projet de vie à la campagne a vite tourné au cauchemar. La raison ? Les traitements réalisés par son voisin arboriculteur. « Il passe 30 à 40 fois par an auprès de la maison », déplore-t-il. « Chaque année, il y a des dérives énormes. »

L'infirmier, qui connaît les risques des produits phytosanitaires sur la santé, « vit dans un état d'angoisse permanent », rapporte son avocat. « Il laisse ses fenêtres fermées, déconseille à ses enfants de jouer dehors et s'interdit de faire un potager. »

43,4 traitements en moyenne

Selon une étude réalisée par le ministère de l'Agriculture, les vergers de la région Centre Ouest (Pays de la Loire, Centre et Poitou Charentes) ont reçu en moyenne 43,4 traitements au cours de l'année 2011.

Une pratique qui tend à diminuer, assure Charlie Gautier, le président des arboriculteurs en Sarthe. « En dix ou quinze ans, on a diminué les traitements de 40 %. De plus, on utilise de moins en moins de produits de synthèse, au profit de produits biologiques et d'alternatives au traitement. » « La volonté des arboriculteurs, c'est toujours moins de traitements », assure-t-il.

Lire notre dossier dans notre édition du samedi 11 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone