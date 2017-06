Londres Un Angevin porté disparu dans l'attentat

0

Deux Français sont portés disparus après l'attentat de Londres samedi soir, au cours duquel un autre Français a été tué, a annoncé hier soir le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

L'un de ces deux disparus, Sébastien Belanger, 36 ans, est originaire d'Angers. Installé à Londres depuis sept ans, il travaille comme chef-cuisinier dans un restaurant de la City.

Sébastien n'a pas donné signe de vie depuis les attaques de Londres qui ont fait sept morts et plus de 40 blessés, samedi 3 juin. Un de ses amis s'est confié au micro de France Info.

Robin, 24 ans, prenait un verre avec Sébastien Belanger au Boro Bistrot, bar du quartier de Borough Market, visé par les terroristes. "Au bout d'une minute dans le bar, on a entendu cette voiture se crasher sur le rebord qui était au-dessus de nos têtes", raconte Robin au micro de France Info. Le jeune homme connaissait également Alexandre, 27 ans, le serveur français tué dans l'attentat.

"Tout le monde a commencé à courir et je me suis rendu compte que des gens étaient couverts de sang", poursuit Robin. C'est dans sa fuite, qu'il a perdu son ami. "On ne sait pas du tout dans quel sens il est parti ni ce qu'il s'est passé, explique-t-il. J'ai essayé de l'appeler mais aucune nouvelle." Ni les autorités, ni les hôpitaux ne sont en mesure pour le moment de dire ce qui est arrivé à Sébastien Belanger.

Une page Facebook a été créée.