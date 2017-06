Royaume Uni "Actes terroristes" à Londres : "plusieurs victimes"

0

Un "incident majeur" était en cours dans la nuit de samedi à dimanche sur le London Bridge, dans le centre de Londres, et ce pont a été fermé dans les deux sens, a indiqué la police des transports dans un communiqué.

Sur son compte twitter, la police londonnienne fait état d'une camionnette qui aurait heurté des piétons peu après 22 heures (heure de Londres) et selon les médias britanniques, la police confirmerait plusieurs décès.

Un second incident est en cours non loin au niveau du Borrough Market impliquant une attaque au couteau.

A 1 heure du matin (heure de Londres), la police britannique parle "d'actes terroristes" pour qualifier les attaques du Pont de Londres et du Borrough Market, ce qu'avait évoqué un peu plus tôt la Première ministre Theresa May dans un communiqué.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 juin 2017

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 juin 2017

More than one dead at London Bridge, police say, amid reports of stabbings in Borough and incident in Vauxhall https://t.co/Dtp4IubDPi — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 3 juin 2017

Theresa May confirms the attack is being treated as a terror incident. https://t.co/c2HEXyEkjA pic.twitter.com/q3gwyi2xkV — Jim Waterson (@jimwaterson) 3 juin 2017

Les images des télévisions montrent de nombreux véhicules de police qui bloquent toute la zone.