Londres Il veut savoir comment son frère Sébastien Bélanger a été tué

0

Sébastien Bélanger, 36 ans, originaire de Saint-Barthélemy-d'Anjou près d'Angers, était porté disparu depuis l'attentat de samedi soir à Londres. Le corps de ce chef cuisinier du Coq d'Argent, un restaurant de la City, a été formellement identifié. Il fait partie des huit morts, dont trois Français, victimes de l'attaque terroriste.

Sa famille et ses amis sont à Londres depuis mercredi matin. "Nous n'avons toujours pas vu le corps de Sébastien. On ne le verra sans doute pas avant ce week-end, au plus tôt", confie son frère Julien.

Les enquêteurs de Scotland Yard ne laissent rien filtrer de leurs investigations auprès des familles des victimes.

"On sait qu'il était sur les lieux, mais on ne sait pas où il a été retrouvé exactement". Ni comment il a été tué.

L'attente s'annonce longue pour la famille du cuisinier angevin, qui est prise en charge sur place par le consulat de France.

Le témoignage du frère de Sébastien Bélanger est à lire ce jeudi dans Le Courrier de l'Ouest.