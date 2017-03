« Les Métronautes », mise en scène d’Arthur Deschamps

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Dans une rame de métro, les entrées et sorties de voyageurs sont rythmées par un chef de gare percussionniste. Mais au-delà de la routine, des situations insolites et des quiproquos cocasses, ce spectacle rappelle une réalité trop souvent éludée par la difficulté de vivre ensemble.

Mardi 21 mars, 20h, mercredi 22 mars, 19h, L’espal, 60-62, rue de l’Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/