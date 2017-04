Le Mans Les jeunes aux quatre coins de l'Europe cet été

0

La diversité des séjours d'été ouverts aux petits Manceaux est, cette année encore, alléchante.

De la Corse à la Croatie, en passant par la découverte du métier de soigneur animalier, chacun devrait trouver de quoi remplir son été.

Ce sont plus de 884 enfants du Mans qui vont se répartir dans les 29 séjours organisés en France et en Europe.

Parmi les voyages à l'étranger, il y a deux camps itinérants : un raid à travers l'Italie et la Slovénie avec du rafting, du canoë et de l'hydrospeed et un séjour sur les traces des Vikings à travers la Norvège, la Suède et le Danemark.

Au Mans, outre les centres de Loisirs, l'Ile aux Sports accueillera les enfants en juillet et en août pour des activités gratuites.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 avril.

