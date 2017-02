« Les Hautes Herbes » par la compagnie Mazette

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

« La Cie Mazette ! plonge les spectateurs au cœur d’une soufflerie grandeur nature, dans laquelle trois comédiens-manipulateurs et un musicien alchimiste donnent vie à ce qui nous entoure. Ici, on manipule la brume, la fumée, la vapeur, l’onde ».

Mercredi 1er mars, 20h, jeudi 2 mars, 18h30, Ève Université, avenue Olivier-Messiaen, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/