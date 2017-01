Les écritures théâtrales pour la jeunesse

0

Association

Théâtre.

Samedi 14 : rendez-vous public pour entendre les écritures pour les enfants et les adolescents, gratuit. Dimanches 15 et 22 : stage pour les professionnels responsables d'ateliers théâtre (30 €). Ouvert à tous.

Samedi 14 janvier, 17h, dimanche 15 janvier, 10h à 13h et 14h à 17h, dimanche 22 janvier, 10h à 13h et 14h à 17h, Théâtre Paul-Scarron, 8, place des Jacobins, Le Mans. Tarif Stage: Cézam, pass culture et sport, chèque collège 72, CE Renault, CE conseil général 72. Contact et réservation : 02 43 43 89 89, billetterie@theatre-ephemere.fr, http://www.theatre-ephemere.fr/les-ecritures-the-trales-pour-la-jeunesse/