Les aventuriers manceaux Alice ou le monde de l'innovation

Nouvel épisode de la série qui revient sur les Manceaux dont nous avons suivi les voyages. Aujourd'hui : Alice Battarel.

Du monde au monde de l'innovation. Telle est la trajectoire de la Mancelle Alice Battarel (23 ans), jeune femme pétrie de curiosité et de soif de rencontres.

Il y a trois ans, nous vous avions présenté une première fois cette étudiante de l'Essca (École supérieure des sciences commerciales d'Angers).

Portée par son enthousiasme, elle rêvait alors avec une amie prénommée Amandine de parcourir le monde.

En septembre 2015, Alice et Amandine partaient finalement pour un an parcourir le monde, mais à la rencontre des innovations et de ceux qui les portent. Direction l'Asie et l'Amérique du Sud, avec quinze pays au programme et deux partenaires qui allaient financer leur projet : Orange et l'agence média Carat.

Tournée vers l'innovation, la Mancelle s'est lancée à son retour en France dans un Master de marketing digital à Paris. En janvier, elle débutera un stage de six mois chez IBM sur les problématiques de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale.

