Les aventuriers manceaux Alexis, les pieds sur terre, rêve des airs

Nouvel épisode de la série qui revient sur les Manceaux dont nous avons suivi les voyages. Aujourd'hui : Alexis Legendre.

Il avait un rêve. Devenir pilote. Mais au fil des années la réalité l'a rattrapé. Au-delà de la passion, il a dû faire le choix de la raison. « Je ne suis pas devenue pilote. Il y a très peu de débouchés dans cette profession et j'ai donc décidé de partir sur un diplôme qui m'offrira une meilleure sécurité d'emploi. »

Retour en arrière. En 2010, Alexis a 15 ans. Jeune lycéen manceau, Alexis vient de prendre les commandes d'un avion de l'aérodrome d'Arnage avec l'association Les Ailes du Maine.

Alexis s'envole par la suite pour les États-Unis où à 16 ans à peine, il vivra seul, une année de lycée. C'est là qu'il vivra l'aventure de sa vie, en traversant les USA de Los Angeles à Chicago à bord d'un Piper.

Si à son retour, il est parti sur la voie sage d'un diplôme, les rêves d'Alexis ont la vie dure. « À la fin de cette année, je songe sérieusement à me lancer dans une formation de pilote. Ça ne me quitte pas et voler me manque énormément. Il faut juste oser et se lancer. On verra ce que ça donnera ».

