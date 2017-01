« Les amants de Montmartre » au théâtre de L’Acthalia

0

Association

Théâtre.

Une comédie romantique sur des textes de Courteline et des chansons d’époque. Grâce à ce spectacle théâtral et musical, découverte de l’univers du Montmartre des années 1900 (guinguettes, l’accordéon et autres).

Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 janvier, 21h, Théâtre de L’Acthalia, 105, Grande-Rue, cité Plantagenêt, Le Mans. Tarif 15€, réduit 12€, autre : Tarif réduit (étudiant et demandeur d’emploi). Contact et réservation : 06 10 53 38 40, acthalia@hotmail.fr, http://www.acthalia.com