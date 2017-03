L'épuisement maternel-parental animé par M C.-David psychologue

0

Mairie

Conférence.

M. David abordera ce sujet pour mieux déceler les signes d'épuisement, lever le tabou et aider à en parler pour comprendre, identifier ce qui concrètement, peut aider à sortir de cette spirale pour aller vers plus de plaisir et de sérénité avec les enfants. Proposé par Vie associative et citoyenne.

Vendredi 17 mars, 9h30, samedi 18 mars, 10h, Maison des associations, rue Haute-Folie quartier Saint-Exupéry, Sablé-sur-Sarthe. Gratuit. Contact : 02 43 62 50 15, parentalite@sablesusarthe.fr