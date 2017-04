Le Mans Soprano: «J'ai une responsabilité par rapport à mes textes »

0

Triple disque de platine, avec 300 000 ventes, L'Everest, le dernier album de Soprano atteint des sommets de succès. Le rappeur enchaîne les concerts à guichets fermés. Il est ce mercredi soir à Antarès.

Vous êtes rappeur, chanteur ou poète ?

Soprano : Je suis tout ça en même temps. J'aime beaucoup les mots, chanter aussi et le rap bien sûr. Et pour pouvoir écrire la chanson qui m'inspire sur le moment par rapport à une musique ou un thème, je choisis un des trois.

Ça vous donne des responsabilités d'être l'icône des jeunes ?

En fait, j'en avais bien avant et par rapport à mes parents. Je parle d'une chanson que j'avais faite il y a quinze ans, qui s'appelait « Le son des bandits ». Et mon père en l'écoutant dans la voiture à la radio, me dit : Mais tu es un bandit toi ? Ça m'avait marqué et depuis ce moment-là je me suis dit que j'ai une responsabilité par rapport à mes textes. Au départ pour mes parents et maintenant pour mes enfants. Car quand je leur disais de ne pas faire quelque chose il ne fallait pas que je le fasse.

Soprano - L'Everest Tour - mercredi 26 avril - Antarès Le Mans - 20 heures. Tarifs 34 à 49 €