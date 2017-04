Législatives Thierry Pradier retire sa candidature dans la 3e circonscription

0

La 3e circonscription est orpheline de candidat Europe écologie - Les verts (EELV). Du moins pour l'instant. Thierry Pradier vient de retirer sa candidature, alors que le parti étudie, au niveau national, un accord sur les législatives avec le Parti socialiste.

« On avait une stratégie, et on en a changé, explique Thierry Pradier, et on ne l'a pas changée de façon satisfaisante. Comme je suis quelqu'un qui fonctionne sur la conviction, je me suis rendu compte que ce serait difficile de faire une vraie campagne. C'est aussi simple. Il y a des raisons familiales aussi. Je ne veux pas m'étendre, mais elles ne sont pas négligeables ».

