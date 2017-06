Législatives Quelles mesures pour le pouvoir d'achat

0

Qui dit pouvoir d'achat dit revenus d'activité, temps de travail, prix des produits en magasin, impôts et taxes… Vaste sujet au cœur des préoccupations des Sarthois alors que le premier tour des législatives se tient ce dimanche 11 juin.

À la sortie du supermarché Super U, à Bonnétable dans la 5e circonscription, les consommateurs ont presque tous des choses à dire. Qu'ils poussent un chariot rempli de courses ou qu'ils repartent avec une simple baguette sous le bras.

« Augmenter les salaires ? Oui, ou alors il faudrait baisser le prix des produits alimentaires », estime une jeune femme, qui vient d'acheter un gâteau d'anniversaire pour sa fille.

« Les produits alimentaires sont chers mais on n'a pas le choix, on achète. On ne veut pas prendre des marques 1er prix, alors je vais au-dessus de nos moyens, ce n'est pas grave. De plus en plus de gens sont à découvert à la fin du mois, il faut bien manger. »

Aide-soignante dans une maison de retraite publique, la jeune femme, qui gagne plus de 1 500 € par mois, ne se considère « pas sous-payée ». « Dans le privé, pour le même boulot, je ne gagnerais même pas 1 200 € ».

Reportage et propositions des candidats dans la 5e circonscription à lire ce mercredi dans « Le Maine Libre »

A lire en version numérique