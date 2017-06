0

Penelope Fillon a voté dimanche à la mairie de Solesmes.

L'épouse de l'ancien candidat à la présidentielle, François Fillon, a souhaité se tenir à l'écart des objectifs et des caméras, et a rempli des fonctions d'assesseur durant la journée et de scrutateur lors du dépouillement.

Dans cette commune, Emmanuel Franco, le candidat LR de la 4e circonscription, a viré en tête avec 33,12 % des voix devant Stéphane Le Foll (19,68 %).