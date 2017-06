Législatives Majorité absolue de 355 à 425 sièges pour La République en Marche

0

La République en Marche d'Emmanuel Macron et son allié MoDem obtiennent la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 355 à 425 sièges sur 577 au second tour des législatives, selon les projections de trois instituts de sondage.

L'ensemble Les Républicains/UDI/DVD obtient de 97 à 130 sièges, le Parti socialiste/PRG/EELV/DVG de 27 à 49, La France insoumise et le PCF sont crédités de 10 à 30 sièges et le Front national de 4 à 8, selon Kantar Sofres-Onepoint pour TF1/RTL/LCI, Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France, LCP/Public Sénat, France 24/Le Point et Elabe pour BFMTV.