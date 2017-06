Législatives L'UDI 72 derrière les candidats LR pour le second tour

0

Didier Reveau, président de l'UDI 72, appelle à voter pour les candidats LR au second tour dimanche.

« Des accords nous lient aux Républicains. Bien entendu, nous avons des sensibilités différentes mais l'actualité est à la mobilisation générale derrière nos candidats Christelle Mordançais, Béatrice Pavy-Morançais, Emmanuel Franco et Jean-Carles Grelier ».

Le président de l'UDI 72 note « une abstention élevée que l'on ne peut que fortement regretter », constatée au premier tour en Sarthe. « Sauf sur la 2e circonscription où nous regrettons vivement l'élimination de Samuel Chevallier dont nous saluons l'engagement sincère, les candidats soutenus par Les Républicains et le Centre résistent et en particulier sur la 1re et la 5e circonscription ».