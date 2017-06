Législatives Les réactions des candidats et élus sarthois

0

Stéphane Le Foll (ex-ministre de l'agriculture, Parti socialiste)

Elu dans la 4e circonscription face à Emmanuel Franco.

« Nous sommes deux députés socialistes dans la Sarthe : Marietta (Karamanli) et moi-même. Et c’est une grande satisfaction. Quant à l’explication de ce résultat, Marietta est un exemple de présence sur le terrain et depuis deux mandats. Et puis en ce qui me concerne, Avec Sylvie Tolmont qui a été députée pendant cinq ans pendant que j’étais ministre, il y a eu aussi cette présence sur le terrain. Ensuite, on l’a senti lors de ce 2e tour, il y a eu cette volonté sûrement de corriger ce qui avait été cet emballement du premier tour. Et un certain nombre d’électeurs ont tenu à marquer leur attachement à des députés qui avaient fait leur travail, dont des députés de gauche, socialistes. Nous avons gardé cette étiquette sans aucune discussion et je crois aussi que cette loyauté envers les engagements qui ont été les nôtres pendant des années a dû plaider en notre faveur. Car les électeurs cherchent des élus sur lesquels ils puissent compter et chez qui ils perçoivent un vrai engagement qui n’est pas seulement une opportunité. »

Double satisfaction ce soir :

- Mon résultat dans ma circonscription de coeur

- Deux députés Socialistes en Sarthe — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 18 juin 2017

Jean-Claude Boulard (maire PS du Mans)

« Ma position était claire : je soutenais les sortants PS et ailleurs, je soutenais les candidats de La République en marche. J’ai deux motifs de satisfaction : les députés PS sortants (Marietta Karamanli et Stéphane Le Foll) sont réélus et nous avons deux députés En Marche ! La droite a conservé un seul mandat. Enfin, au Mans, les résultats des socialistes sont excellents et En Marche est en tête partout. Je suis déçu pour Willy Colin, qui a fait une bonne campagne dans la circonscription où j’ai été élu deux fois et où j’ai été le seul député de gauche. Mais Jean-Carles Grelier a beaucoup mobilisé. »

Marlène Schiappa (Secrétaire d'état à l'égalité hommes-femmes, La République En Marche)

« Nous sommes déçus par rapport à nos espoirs. Je suis surtout déçue pour Willy Colin qui avait fait une très bonne campagne de terrain et qui était bien en tête au 1er tour. Aurélie Pérot était aussi en tête au 1er tour, mais elle a pâti d’une démobilisation de l’électorat car tout le monde pensait que c’était gagné. Je suis très heureuse pour Damien Pichereau qui met fin à la course d’élection en élection de Christelle Morançais. Il apporte du renouvellement. Je suis aussi contente pour Pascale Fontenel-Personne qui a aussi fait une très bonne campagne. Au niveau national, nous avons la majorité absolue ce qui nous assure de faire passer nos propositions de loi. Maintenant, on n’a pas un taux de participation formidable, c’est un euphémisme. Donc, on a gagné, mais ce n’est pas pour ça que l’on a un blanc-seing de la part des électeurs. Nous allons devoir faire beaucoup de pédagogie pour faire avancer nos sujets ».

Pascale Fontenel-Personne (La République En Marche)

Elue dans la 3e circonscription face à Béatrice Pavy-Morançais

" On est sur une année 2017 inédite et je crois que les Législatives c'est exactement la même chose. Les reports de voix ne se sont pas forcément opérés comme on le pensait. Il y a eu une démobilisation des électeurs. On annonçait un raz-de-marée pour En Marche et certains ont pensé que c'était déjà plié. En tout cas, il n'y a eu aucun triomphalisme de notre côté après le premier tour et j'apprécie cette victoire en ce qui me concerne."

Marietta Karamanli (députée PS)

Réélue dans la 2e circonscription face à Aurélie Pérot

« Pour Stéphane (Le Foll) et moi, la proximité, ce n’était pas un slogan. C’était une réalité. Je remercie tous les citoyens qui se sont mobilisés pour nous faire confiance. La fidélité et la loyauté sont des vertus importantes dans le contexte actuel. Le combat politique est fait de méandres, de flux et reflux. Il faut reconstruire la gauche, il faut de l’inventivité et il ne faut pas oublier d’où l’on vient. On est résolument déterminés, engagés à représenter la Sarthe, à être vigilant et porter la voix de ceux qui n’ont pas été entendus. Nous avons une responsabilité importante et nous comptons l’exercer pleinement. »

Christelle Morançais (vice-présidente de la région, Les Républicains)

Battue dans la 1re circonscription par Damien Pichereau

« Je remercie les électeurs qui ont voté pour moi pour ce 2e tour mais ça n’a pas suffi. Il nous manque 56 voix donc déçue forcément. On a bien remonté l’écart que nous avions au premier tour par contre on a un taux d’absention très fort donc les 56 voix sont certainement ici, avec grand regret. Je félicite M. Pichereau. Après, on ne peut pas se réjouir des résultats quand on voit un taux d’abstention aussi important. Déposer un recours ? Pour l’instant, je ne sais pas… On verra demain (aujourd’hui, N.D.L.R). »

Béatrice Pavy-Morançais (Les Républicains)

Battue dans la 3e circonscription par Pascale Fontenel-Personne.

« Je ne ferai aucune autre déclaration que de remercier mes électeurs et de regretter l’abstention. Je trouve cela dommage que les gens ne se soient pas déplacés pour une élection aussi importante. »

Willy Colin (Candidat La République En Marche)

Battu dans la 5e circonscription par Jean-Carles Grelier

« Je perds dans les zones rurales. Il me manque des voix à La Ferté-Bernard et Mamers. C’est une déception par rapport au premier tour, qui était une rampe de lancement. J’avais de l’espoir. Au second tour, il y a eu beaucoup moins de participation. Peut-être n’avons-nous pas suffisamment mobilisé. Jean-Carles Grelier a bénéficié d’une implantation à La Ferté-Bernard. Il a fait campagne sur ma jeunesse en politique. Cette circonscription ne veut pas de renouvellement en politique, alors qu’on a besoin de nouveaux visages. »

Aurélie Perot (Candidate La république En Marche)

Battue dans la 2e circonscription par Marietta Karamanli

« Je remercie les électeurs. Le taux d’abstention est phénoménal… Il y a un besoin de reconquérir les Français. J’espère que La République En Marche iy arrivera. C’est encore trop pour analyser le résultat. J’avais de très bons retours du terrain, on a fait une très belle campagne. Le résultat est étonnant, je suis surprise de l’écart. Je continuerai à être conseillère municipale et présidente d’association, à participer à la construction de ce nouveau parti. L’aventure ne fait que commencer. »

Christophe Counil (Premier secrétaire fédéral du Parti socialiste)

« Je suis un premier secrétaire fédéral heu-reux ! J’avais deux candidats au second tour et ils sont tous les deux élus. Autant, la semaine dernière, c’était un peu dur, autant, là, on est probablement le seul département à avoir deux députés socialistes. On résiste ! J’y ai cru cette semaine : quand on faisait campagne, les gens nous disaient qu’il fallait rééquilibrer l’hémicycle. Stéphane Le Foll a acquis une vraie envergure nationale et il incarne le pouvoir dans le bon sens du terme. Quant à Marietta Karamanli, ses dix ans de travail ont payé. »

Vanessa Charbonneau (Secrétaire départementale Les Républicains)

« Nous conservons une circonscription, donc ça, c’est une satisfaction. Je suis triste pour Christelle (Morançais), qui est deuxième sur sa circonscription avec un défaut de 56 voix. En terme de voix, Les Républicains arrivent en tête et le Parti socialiste, qui a deux députés, a deux fois moins d’électeurs que nous. On a des députés élus avec une participation extrêmement faible. Comment faire pour faire revenir les électeurs sur les scrutins ? »

Dominique Le Mèner (président du Conseil départemental, les Républicains)

« Il y a eu une remobilisation pour le deuxième tour. Avec un certain nombre d’élus, on a entouré Jean-Carles Grelier pour qu’il soit élu sur un contrat d’engagement : la protection du monde rural, la défense de l’équilibre dans l’aménagement du territoire. Ce qui a joué en sa faveur, c’est d’abord sa personnalité, le travail qu’il a effectué sur le terrain, sa responsabilité de maire de La Ferté-Bernard, où il a beaucoup de réalisations à son actif. C’était mon suppléant pendant quinze ans, donc je suis particulièrement heureux qu’il puisse continuer mon travail. »

Bruno Retailleau (Président des Pays de la Loire, Les Républicains)

"Ce second tour des élections législatives confirme en l’amplifiant l’abstention record du premier tour et de la présidentielle. C’est une mauvaise nouvelle pour la démocratie comme pour la nouvelle majorité présidentielle. Ce soir, Emmanuel Macron est un colosse aux pieds d’argile. Avec une majorité écrasante mais peu représentative, il devra se garder de la tentation hégémonique. Je suis triste pour nos candidats et notamment pour nos députés sortants qui se sont battus pendant 5 ans au service de leurs concitoyens et de nos valeurs. Ce soir la droite a perdu mais elle n'est pas anéantie. Je félicite nos députés élus, ils constitueront le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale . Nous aurons besoin d’eux pour constituer une opposition vigilante et pour préparer l’avenir. La droite n’est pas soluble dans le macronisme. Elle doit désormais de renouveler en profondeur pour que nos convictions puissent demain convaincre à nouveau les Français."

