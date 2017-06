Législatives Les réactions au fil de la soirée [Actualisé]

Avec la qualification de quatre candidats La République En Marche (sur quatre), quatre Les Républicains et deux socialistes, ce sont cinq duels qui auront lieu au second tour en Sarthe.

Voici la réaction de plusieurs personnalités politiques.

« Je vais m’engager dans cette bataille pour le deuxième tour et faire en sorte qu’au soir de ce 2e tour, les scores soient les plus nets possibles. Ma fidélité à la Sarthe est un élément que j’entends valoriser. Être une voix forte de la gauche issue du gouvernement de François Hollande. ».

À propos de l’absence de candidat de La République en Marche, « je n’avais rien demandé. À partir de là, je me tourne vers l’avenir maintenant et l’enjeu du 2e tour. Il faut aussi qu’il y ait dans ce parlement, un équilibre qui soit trouvé, une capacité à pouvoir avoir des débats. Ce qui est annoncé aujourd’hui avec plus de 400 députés En marche !, c’est une chambre monocolore et ce n’est pas dans une chambre monocolore qu’on trouvera les voies et les moyens de trouver les bons compromis »