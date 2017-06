Législatives Les bureaux de vote ferment à 18 heures

0

À l'occasion des deux tours des élections législatives dimanche et le 18 juin, les 610 bureaux de vote sarthois seront ouverts de 8 heures à 18 heures, et non pas 19 heures, comme pour la présidentielle.

La liste de ces bureaux est consultable sur le site de l'État en Sarthe : www.sarthe.gouv.fr (rubrique Politiques publiques, élections et citoyenneté).

À noter : vous pouvez également retrouver la liste des candidats, circonscription par circonscription, sur notre site : www.lemainelibre.fr