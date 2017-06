Législatives L'appel de candidats FN à voter LR en Sarthe ne passe pas

0

Pascal Nicot serait-il en train d'ouvrir un front à l'intérieur du Front National en Sarthe ? Une chose est sûre, il appelle « à titre personnel » à voter pour les deux candidats Les républicains Christelle Morançais dans la 1re et Jean-Carles Grelier dans la 5e circonscription qui seront dimanche face aux deux candidats La République en Marche.

Une position qu'il devait défendre devant la presse en présence d'autres candidats frontistes (Catherine Trahtenbroit, Eric de Vilmarest) ce mercredi matin, avant d'annuler le rendez-vous au dernier moment. Depuis hier, la tension est montée d'un cran entre le premier vice-président du groupe FN à la région Pays de la Loire et le président du groupe Pascal Gannat.

Ce dernier rappelle ce mercredi que « nous demeurons dans la ligne constante du FN, qui est de ne pas donner de consignes de vote » […] « sauf dans le cas où des candidats LR prendraient des engagements précis et publics sur un certain nombre de points touchant à nos institutions, à l'immigration, à l'Union européenne et à notre souveraineté nationale ».