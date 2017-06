Législatives En Sarthe, deux députés PS, deux REM et un LR

0

Avec deux députés socialistes élus au soir de ce second tour, la Sarthe fait figure d'exception sur le plan national. Marietta Karamanli (2e) et Stéphane Le Foll (4e), deux députés du parti socialiste encore en lice pour ce second tour des législatives conservent en effet leurs sièges. Ils étaient opposés respectivement à Aurélie Perot (REM) et Emmanuel Franco (LR).

La République en marche aura, elle aussi, deux députés. Damien Pichereau (1re) a devancé d'une très courte tête Christelle Morançais, tandis que Pascale Fontenel-Personne remporte la 3e circonscription face à la candidate LR Béatrice Pavy-Morançais.





Les Républicains conservent leur siège dans la cinquième. Jean-Carles Grelier prendra en effet la suite du député sortant Dominique Le Méner dont il avait été le suppléant en 2012. Il était opposé à Willy Colin de la République en marche.

Les députés sarthois sont donc :

Autre fait marquant de ce second tour : la faible participation.

L'abstention s'élève, en effet, à 58,11. Au second tour en 2012, elle était de 42,35 %.