Législatives Coup de chaud au Front national

L'ambiance est plutôt tendue au FN en Sarthe et les divisions commencent à éclater au grand jour entre Pascal Gannat, le secrétaire départemental du FN et Pascal Nicot, conseiller régional FN.

Ce dernier avait convié à un point presse mercredi pour livrer ses analyses du premier tour et ses consignes de vote pour le second tour, en présence de trois autres candidats sarthois, mais avec l'absence notable du secrétaire départemental. Celui-ci n'a pas tardé à indiquer que « les seules consignes de vote officielles du Front National sont communiquées en Sarthe par Pascal Gannat, secrétaire départemental, membre du bureau politique, et président du groupe régional FN-RBM des Pays de la Loire. Toutes les opinions personnelles sont nulles et non avenues lorsqu'elles contredisent la position officielle du Front National : liberté de vote et absence de consignes pour le second tour ».

Pascal Gannat ajoute : « par exemple, dans la 1re circonscription, il est hors de question d'appeler les électeurs du Front National à voter pour Mme Christelle Morançais, qui déclarait la semaine dernière : « j'ai voté Macron au second tour des présidentielles contre le Front National ».

Bref, les désaccords internes apparus à la fin de la campagne présidentielle commencent à gagner les fédérations. Une accélération certainement liée à la contre-performance du FN en Sarthe dimanche dernier.