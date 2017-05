Législatives 5e circonscription : y aura-t’il un candidat PS ?

0

L'ordre du jour du conseil fédéral du PS de la Sarthe qui se réunit ce lundi soir est inédit. Les 60 membres qui le composent, élus locaux, départementaux, régionaux, parlementaires, délégués de sections locales, vont devoir trancher sur une question que personne ne pouvait imaginer il y a quelques mois encore.

Faut-il investir un candidat PS dans la 5e circonscription à la place de Christophe Rouillon ?

La question taraude les responsables socialistes depuis le retrait surprise du maire de Coulaines vendredi, investi pour la 4e fois dans la 5e circonscription. Ce dernier a indiqué qu'il retirait sa candidature « pour laisser une chance au clan progressiste et faire barrage au FN ».

Faut-il laisser la place au candidat d'En Marche !, le journaliste Willy Colin, au risque de mécontenter une base militante ? Faut-il être présent à tout prix, sans espoir de gagner avec le risque d'assister à un duel FN-Les Républicains au second tour ?

La balle est dans le camp des socialistes qui doivent trancher ce soir. « Il y a trois hypothèses » nous a indiqué Christophe Counil, le premier secrétaire fédéral. « Ou on présente un autre candidat, ou on se retire et on soutient quelqu'un d'autre (ça peut être quelqu'un d'EELV ou En Marche !) ou on se retire et on ne soutient personne ».

La soirée risque d'être longue rue Bigot, le siège du PS.