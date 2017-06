0

Willy Colin (LREM) et Jean-Carles Grelier (LR) se qualifient pour le second tour des élections législatives dans la 5e circonscription, avec respectivement 31,68% et 27,24% des voix.

Eric De Vilmarest (FN) arrive en troisième position et est battu.

L'abstention est de 52,51% dans cette circonscription.

