0

Association

Contes.

Des flots de mots coulent à l’Écluse, des p’tits, des gros, des grands, des doux, pour toucher, titiller, à l’apéro ou pour une soupe. Amuser, étonner, en matinée ou au goûter, faire vibrer et bercer. En février, rêver pour des « lectures tout Z’azimut ».

Mercredi 22 février, 10h, 15h et 19h, jeudi 23 février, 15h30 et 19h, vendredi 24 février, 15h et 19h, Théâtre de l’Écluse, 47, rue des Acacias, Le Mans. Tarif 8€, réduit 5€. Contact et réservation : 02 43 16 36 68, reservation@pmo-ecluse.org, www.pmo-ecluse.org