Le Theil-sur-Huisne La société SCA devient Essity

0

Une bonne partie des salariés de cette entreprise ornaise du bassin de l'Huisne, située à quelques kilomètres de La Ferté-Bernard, sont Sarthois.

Depuis une semaine, le site SCA du Theil amorce son changement de nom et de signalétique après l’introduction en bourse du nouveau Groupe Essity.

Le groupe SCA est désormais séparé en deux entreprises distinctes et cotées en bourse : l’entreprise de produits forestiers SCA d’une part, et Essity, leader international de produits d’hygiène et de santé, d’autre part.

Les 300 salariés du Theil fabriquent du papier d’essuyage à usage sanitaire et domestique (papier toilette et essuie-tout), commercialisé sous des marques d’enseignes.

L’activité du site fait partie intégrante de la mission d’Essity, qui consiste à développer, produire et commercialiser de manière durable des produits à valeur ajoutée dans les domaines de l’hygiène et de la santé. "