« Le pays où l'on n'arrive jamais »

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Mise en scène Godefroy Segal. Gaspard, jeune garçon élevé par sa tante, fait la rencontre d'un cheval sauvage dans la forêt. C'est alors que commence un tourbillon merveilleux qui entraîne l'enfant à travers le monde.

Mercredi 8 mars, 19h, samedi 11 mars, 18h, L'espal, 60-62, rue de l'Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/