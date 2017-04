0

On pensait que le MSB avait fait le plus dur en menant de cinq points à la pause face à Hyères-Toulon. Qui plus est face à une équipe en plein doute. Que nenni.

Le MSB a coulé en deuxième mi-temps et s'est fait remonter pour au final s'incliner lourdement (64-80)

Avec cette défaite, le MSB hypothèque ses chances de play-offs. Rien de bien réjouissant avant une finale de Coupe de France dans une semaine et demie.