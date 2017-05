Le Mans Rendez-vous est donné aux joueurs à la MJC Pixel Event ce week-end

0

La MJC Jacques Prévert accueille, en partenariat avec l'association Retrotaku, samedi et dimanche, les nostalgiques et amoureux des anciens jeux vidéos et ordinateurs. Les visiteurs pourront s'amuser avec des consoles vintage lors de la MJC Pixel Event.

Des tournois de Bomberman, des quiz géants, la possibilité de jouer sur une vingtaine de consoles et le concert de Maz Hoot, le samedi soir, promettent des parties endiablées.

Ce samedi 13mai de 14 à 22 heures et dimanche de 10 à 18 heures. À la MJC Jacques Prévert, 97 Grande-Rue.

Tarifs : de 2 à 5 euros, gratuit pour les moins de 7 ans.