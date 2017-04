Le Mans Yves Pican, une vie de billetterie

0

Le match de samedi n'échappe pas à la règle. Vendredi, à la Pincenardière, la billetterie du Mans FC était tenue par Yves Pican. De la souche au billet informatisé, du SOM au MUC, le Manceau a tout vécu.

« J'ai encore jamais vu ça cette saison ! » Vendredi après-midi à la Pincenardière. Les supporters du Mans FC se succèdent pour récupérer leurs billets pour la rencontre entre le club sang et or et Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, match à enjeu de cette fin de saison en CFA2.

Dans le bureau, Yves Pican fait l'encaissement. S'il fallait évaluer le nombre de billets qu'il a vendu dans sa carrière, cela se compterait aisément en millions.

Au plus beau de l'histoire du MUC72 puis du Mans FC, en Ligue 2 et en Ligue 1, Yves Pican passait six à sept jours par semaine à gérer la billetterie, à Bollée puis à la Pincenardière. Des souvenirs… de billetterie essentiellement. « C'est une tâche compliquée, colossale. Les souches étaient toutes contrôlées à l'issue des rencontres, donc on ne pouvait jamais voir les matchs ! »

