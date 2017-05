Le Mans Yoann Launay rejoint A Cuba Libre, le musical

0

Depuis son passage remarqué dans l'émission « The Voice », Yoann Launay continue son chemin.

Après l'opéra rock « Le Rouge et le noir », il présentera prochainement la tournée de « The Voice » avant de rejoindre la distribution en 2018 d'A Cuba libre.

Cette comédie musicale racontera une histoire d'amour et d'espionnage à Cuba en 1962, sur fond des tensions politiques pendant la guerre froide. Ce spectacle promet des musiques aux rythmes cubains qui invitent à danser et des mélodies plus graves évoquant la révolution.

Prévu pour la saison 2018-2019 à Paris, le spectacle devrait compter 18 comédiens, chanteurs et danseurs accompagnés d'un orchestre de 6 musiciens et 5 figurants.

Yoann Launay y interpretra Boris Domanovsky, un ancien militaire de l'armée soviétique.

