Le chanteur Yellam a sorti un nouveau single, « Flawless ».

Le Manceau a laissé le reggae, genre qu’il affectionne, pour un style plus hip-hop.

Celui qui a été élu Talent de la Sarthe en 2016, a tourné le double clip de ses deux morceaux « Flawless » et « Let’s move on », à New York.

Le résultat dure 6 minutes 57 et met en musique avec talent la ville américaine.

Le single est disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne.