Le Mans Voitures officielles du circuit : BMW remplace Audi

Audi n’étant plus présent dans le monde de l’endurance, il paraissait logique que l’ACO change de partenaire pour ses voitures officielles.

C’est désormais BMW, qui fera son retour en endurance en 2018 dans la catégorie GT pro, qui va fournir la flotte de véhicules officiels, à partir de cette année.

« BMW et l'Automobile Club de l’Ouest ont signé un accord faisant du constructeur allemand le fournisseur des voitures officielles utilisées tout au long de l'année sur les circuits du Mans et pendant les épreuves sportives, dont les 24 Heures du Mans », précise l’ACO dans un communiqué.

BMW mettra à disposition plusieurs modèles (berlines, breaks, coupés, SUV et limousines hautes performances) pour des utilisations diverses : voitures médicales, de sécurité, d’extraction, de piste et de direction de course.

« Jusqu'à 26 véhicules seront mobilisés sur les 24 Heures du Mans et 5 utilisés en permanence pour assurer la sécurité des activités organisées par l'ACO, tout au long de l'année », indique le communiqué.

« C’est un premier pas vers un investissement plus important en 2018 avec notre retour en compétition en LM GTE Pro. Merci à l'ACO de la confiance qu’il nous accorde », souligne Peter Quintus, vice-président sales and marketing BMW Monde.