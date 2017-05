Le Mans Visitation : la première pierre de la tour posée

0

Ce jeudi, a été posée la première pierre de l’ensemble immobilier « Renaissance » qui va s’élever sur le site de la Visitation. Ce chantier doit s’achever fin 2018.

Le chantier de la Visitation rentre dans sa phase immobilière avec la construction d’une tour d’habitations de douze étages, d’une résidence seniors de 125 logements et d’une résidence de tourisme et d’affaires de 101 chambres. La première pierre de cet ensemble a été posée, ce jeudi, par les élus de la Ville et du Département.

Cet ensemble devrait être inauguré à la fin de l’année 2018. « Près de 80 % des 56 logements, du studio au 5 pièces, qui la composent, ont déjà été vendus », se félicite Christophe Duretete, directeur régional du promoteur Kaufman & Broad.

Les deux autres entités, les résidences seniors et de tourisme, seront livrées à la mi-2019. « On a profité de la différence de niveaux des terrains pour construire une tour qui ne se verra pas de la République », rappelle le maire Jean-Claude Boulard.



