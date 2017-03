Le Mans Vauguyon : pourquoi la maison de santé n’est toujours pas ouverte

0

La maison de santé du quartier Vauguyon au Mans (rue Robert-Collet en face de la maison Jean-Moulin) devait accueillir ses premiers patients débuts 2017.

Ce ne sera pas le cas avant deux mois… A la condition que le Dr Lecomte et Le Mans Habitat se mettent d’accord. Car une clause du bail coince et reporte le lancement des travaux d’aménagement et l’ouverture de la maison de santé.

