Le Mans Université : la filière Staps fête ses 20 ans samedi

0

Ce samedi, la dilière Staps, à l'universtié du Maine, fête ses 20 ans d'existence. Tables rondes, rencontres, conférences et témoignage ponctueront cette journée anniversaire.

En 20 ans, plus de 4 000 étudiants sont passés sur les bancs de l’université du Maine, en filière Staps. Éducation et motricité, activité physique adaptée et santé et management du sport sont les trois parcours proposés au Mans. Avec des débouchés très variés.

Pourtant, il est des étiquettes qui collent à la peau et dont il est difficile de se détacher. Les étudiants en Staps en savent quelque chose, leur directeur Patrick Fanouillet également. Il s’agace que l’on puisse penser qu’ici « les élèves viennent en jogging et font seulement du sport. »

La filière est bien plus riche qu’on ne le pense, et si certains la suivent pour devenir professeur d’éducation physique et sportive, elle forme à de nombreux autres métiers.

Dans nos colonnes, Romain Piau, devenu organisateur de manifestations sportives, raconte son parcours et son métier passionnant dans le domaine du running.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce jeudi 11 mai.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone