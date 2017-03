Le Mans Université : deux jours de forum pour trouver son job d'été

0

Ce mercredi et jeudi, l'Université du Maine invite ses étudiants à visiter son forum des jobs d'été. 32 entreprises et associations s'y tiennent prêtes à les accueillir et les aiguiller.

« J'ai besoin d'argent pour acheter du matériel et j'ai envie de changer de job d'été. » Rodolphe, 20 ans, est étudiant en classe préparatoire à l'Ensim (école d'ingénieur).

« Pour un premier repérage », il s'est rendu sur le stand de l'agence d'intérim Adecco afin de se renseigner sur un poste de préparateur de commande.

Ce mercredi et jeudi, plusieurs centaines d'étudiants de l'Université du Maine, en licence essentiellement, viennent faire un tour au forum des jobs d'été proposé sur le campus par le SUIO (Service universitaire d'information et d'orientation).

« Notre but, c'est que les étudiants acquièrent une première expérience en technique de recherche d'emploi et de mise en situation avec le monde du travail », pose Stéphane Boulay, directeur du SUIO. « Il s'agit également de leur montrer qu'il y a des opportunités de jobs d'été. »

