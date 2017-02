Le Mans Une voiture sarthoise à la conquête du monde

0

Depuis peu, à la sortie du principal aéroport de l'île de Saint-Barthélémy, dans les Caraïbes, les vacanciers peuvent louer une voiture électrique à la bouille rétro et sympathique. Un véhicule baptisé Bee bee, qui a vu le jour dans les locaux de l'entreprise mancelle Beta Epsilon.

Le marché ciblé est celui du véhicule de loisir. Beta Epsilon souhaite vendre sa Bee bee dans les sites touristiques. Aux propriétaires de résidences secondaires mais surtout aux loueurs et aux hôtels.

Pour le moment, vingt Bee bee ont été vendues, dans les Caraïbes ainsi que sur Belle-Ile et l'île d'Oléron. L'idée est d'écouler entre 80 et 150 voitures la première année.

Conçue au Mans et fabriquée chez un équipementier automobile de Ramonchamp, dans les Vosges, elle peut se targuer d'être entièrement made in France. Même la batterie est 100 % française, et même sarthoise puisqu'elle est fabriquée par une société voisine, E4V.

