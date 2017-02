Le Mans Une triste tombe au nom célèbre

0

Deux tantes paternelles d'Antoine de Saint-Exupéry reposent au cimetière Sainte-Croix. Michel Haguet, connaisseur de l'histoire locale, regrette l'état désolant de la tombe qui accueille les deux femmes.

Les pierres, recouvertes de terre et de mousse, sont rongées par le temps. Seule fantaisie sur cette tombe à l'abandon du cimetière Sainte-Croix : des fleurs artificielles aux couleurs passées.

Dans ce petit coin de terre, reposent trois personnes, dont deux au nom illustre. Pour déchiffrer le célèbre patronyme, il faut s'approcher au plus près de la plaque noircie. On découvre alors que Marguerite (1878-1949) et Alix de Saint-Exupéry (1881-1941), tantes paternelles de l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), sont enterrées dans ce petit cimetière qui borde la rue de l'Eventail.

