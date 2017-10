Le Mans Une nouvelle vie pour les hérissons

0

Ce mercredi après-midi, l'Arche de la nature a accueilli une dizaine de nouveaux pensionnaires. Des hérissons en l'occurrence, qui ont été relâchés après avoir été pris en charge par l'association "SOS hérissons 49".

Menacée par la mécanisation croissante de l'agriculture et du jardinage, par la circulation routière de plus en plus dense, et par l'utilisation des pesticide, l'espèce pourrait rapidement disparaître si rien n'est fait est venue expliquer Hélène de Romans, la présidente de "SOS hérissons 49."

Plus d'informations dans le journal de ce jeudi 5 octobre.

