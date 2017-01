Le Mans Une journée pour promouvoir l'engagement associatif

0

Ce samedi 28 janvier au Palais des Congrès, France Bénévolat et le CEAS (Centre d'étude et d'action sociale) organise le forum du bénévolat et de la vie associative. Tout au long de la journée, il s'agira de mettre en relation personnes qui souhaitent s'investir et associations à la recherche de bénévoles.

Des débats et une table ronde seront organisées. Des bénévoles, comme Jean-Pierre Gandon qui s'est confié au "Maine Libre", viendront témoigner de leur expérience.

De 10 heures à 17 heures au Palais des Congrès. Entrée libre et gratuite.

Plus d'informations dans nos éditions du "Maine Libre" datées de ce samedi 28 janvier.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone