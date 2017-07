Le Mans Une discussion avec le Café des langues pour réviser son espagnol

0

Pendant toute l'année ou juste avant de partir en vacances, les cafés des langues ont l'avantage de faire pratiquer, dans la bonne humeur, les apprentis locuteurs.

Les propos sont un peu hésitants au départ de l'atelier. Il faut un petit temps pour les participants du jour de se remettre dans le bain. Attablés autour de thés et cafés dans l'arrière-salle du bistrot L'épicerie sur le Zinc, les six participants s'échangent les dernières nouvelles en rigolant.

Petit à petit, l'espagnol devient plus fluide et l'accent plus sûr. « Cette semaine, avec les vacances, on est moins. Juan et Angel, les deux personnes qui animent un peu plus les ateliers en temps normal n'ont pas pu venir », précise Agnès. Mais qu'importe, l'objectif est de parler et d'écouter la langue.

Créé il y a trois ans, le Café Lingua attire des fidèles apprentis tous les mardis à 16 heures. « C'est l'idéal car cela ne s'arrête pas pendant les vacances », précise Jean-Claude. Ce dernier prend aussi des cours à l'Université du Temps Libre.

Tous les mardis à 16 heures. Épicerie sur le Zinc, 45, avenue de la Libération au Mans. Gratuit.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » édition Grand Mans de ce mardi 4 juillet. A lire aussi en version numérique.