Le Mans Une action contre les nouvelles bouteilles non recyclables

Vous avez peut-être remarqué les nouvelles bouteilles de lait : elles sont plus brillantes et n’ont pas d’opercule.

« Non recyclables, ces millions de bouteilles en plastique vont désormais terminer leur vie en incinérateur ou en décharge. Plus grave encore, elles perturbent aussi les chaînes de tri et donc le recyclage des autres types de bouteilles », déplorent des étudiants du master développement durable à l’université du Maine.

Dans le cadre d’un mouvement national, ils manifestaient avec d'autres sympathisants écologistes ce samedi matin, devant Monoprix, au Mans. Ils diffusent « la pétition à l’adresse des principaux acteurs de la grande distribution, les premiers à avoir changé le matériau de leurs bouteilles ».