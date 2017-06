Le Mans Un tournoi de Roller derby les 25 et 26 juin

0

Evénement pour les fans de roller derby au Mans !

Les samedi 25 et dimanche 26 juin, l'équipe mancelle de Roller Derby, Les MissFeet, organise un tournoi « Never track down » au gymnase de l'Université.

Quatre équipes s'affronteront au cours de six matches : les MissFeet bien sûr, les Passeuses Dâmes (La Roche-sur-Yon), les Unamed bitches et les Cherboobs

Le week-end se terminera par un match des « freshmeats » (nouvelles recrues).

La journée commencera à 10 h 30 le samedi avec des matchs à 11 heures, 13 h 30 et 16 heures, et à 9 h 30 le dimanche avec des matches à 10 heures, 12 h 15, 14 h 30 et 16 h 45, sans oublier la remise des prix à 16 h 30.

Tarifs : pass week-end 8 €, journée 6 €.

